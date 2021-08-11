НБУ розробляє рекомендації з посилення безпеки онлайн-банкінгу

Національний банк розробляє методичні рекомендації з посилення безпеки операцій в онлайн-банкінгу, онлайн-операцій з використанням карток, мобільних застосунків та чатботів у месенджерах.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови Національного банку Олексій Шабан, передає Укрінформ.

Він зазначив, що інформація, вказана на платіжних картках, досить часто використовується зловмисниками в шахрайських схемах.

"Для того щоб громадяни були впевнені в тому, що їх банк доволі захищений від шахрайських атак, ми розробляємо і скоро опублікуємо методичні рекомендації для банків з безпеки та моніторингу операцій, в тому числі з використанням платіжних карток, побудови мобільних застосунків, інтернет-банкінгу та чатботів", - розповів Шабан.

Він додав, що рекомендації будуть базуватися на принципах побудови та організації кібербезпеки. Зокрема, вони міститумуть вимоги до мобільних застосунків, механізми запобігання використання втрачених даних, заходи з відновлення доступу до застосунку (аккаунта), вимоги до процедури зміни фінансового номера та вимоги до захисту операцій з платіжними картками.

Нагадуємо:

Постановою Правління Національного банку від 19 травня 2021 року №43 затверджено Положення про захист інформації та кіберзахист у платіжних системах.

Документ, зокрема, передбачає вимоги до використання засобів захисту інформації та підвищення рівня безпеки платіжних послуг для користувачів.