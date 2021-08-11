МХП інвестував у мережу онлайн ресторанів Foodz Ukraine

ФОТО: МХП

Food tech cтартап Foodz Ukraine залучив інвестиції на розвиток бізнесу від агроіндустріального холдингу МХП. Контроль за Foodz залишився у засновників, Дениса та Яни Кривенків. МХП отримав близько 20% компанії.

Суму угоди сторони не розголошують.

"В рамках співпраці відбулося два раунди інвестицій. На етапі тестування гіпотез, ми переконались, що бізнес-модель працює. Далі ми відслідковували ріст кількості замовлень та провели другий транш фінансування компанії. МХП прагне поглиблювати відносини з ресторанним бізнесом та наблизити компанію безпосередньо до споживача. Ми переконані, що бізнес в форматі dark kitchen, який зараз активно росте у всьому світі, має перспективи в Україні", - прокоментував Дмитро Зозуля, радник голови правління МХП.

Дмитро Зозуля, радник голови правління МХП ФОТО: МХП

Компанія Foodz розвиває мережу онлайн-ресторанів в Києві з початку 2020 року. Пілотний проєкт засновники бізнесу запускали самостійно. Після підтвердження життєздатності бізнес-моделі компанія залучила зовнішні інвестиції. З початку 2020 року в Foodz інвестовано понад $2 млн.

"МХП виступає не тільки як інвестор, але й як стратегічний партнер, який ділиться власною експертизою у питаннях розвитку бізнесу. Залучення МХП в якості інвестора дозволить швидшими темпами розвивати бізнес та розширювати мережу віртуальних ресторанів в інших містах країни. Наш фокус на даному етапі розвитку зосереджений на зростанні клієнтської бази та кількості замовлень, налаштуванні системи поставок та вдосконаленні ІТ-інфраструктури", - зазначив Денис Кривенко, генеральний директор Foodz Ukraine.

Денис Кривенко, генеральний директор Foodz Ukraine ФОТО: МХП

З початку заснування бізнесу Foodz відкрила 15 кухонь у столиці. Серед них — десять власних і п’ять у партнерстві з Glovo. Клієнтська база зросла до 100 тис. споживачів. У 2020 році об’єм продажів компанії досяг 35 млн грн, а ресторанами опрацьовано близько 100 тис. замовлень.

Зараз у Foodz працює понад 220 працівників, мережа покриває весь Київ, а під її управлінням знаходяться 12 брендів ресторанів: Greenbar Cafe, Супчик Салатик, Шанхайський Кіт, Chackmak Doner, PokeOke та інші.

В Києві споживачі мають можливість здійснити замовлення їжі через додатки Glovo та Bolt Food.

Нагадаємо, що з 2020 МХП взяв курс трансформації із сировинної компанії в кулінарну. МХП трансформує бізнес таким чином, щоб люди змогли не тільки отримати продукцію високої якості, але і заощадити свій час.