Фонд держмайна здасть в оренду частину замку в Кам'янці-Подільському
Фонд держмайна оголосив аукціон з оренди пам’ятки архітектури національного значення в Кам’янці-Подільському - частини Руської брами XVI ст. з баштами та укріпленнями, що знаходяться на балансі Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець".
Про це повідомляє прес-служба Фонду.
Аукціон пройде 25 серпня.
Стартова ціна - 16,5 тис грн на місяць, термін оренди - 5 років.
Загальна площа активу - 210,2 м². До складу комплексу входять приміщення Казематної куртини (109,4 м²), Прибрамна башта (31,8 м²) та Напівбашта з галереєю (69 м²).
"Наразі компекс споруд перебуває у задовільному технічному стані, забезпечений електропостачанням потужністю 50 кВт.
Актив розташований на території Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець", що є національним закладом культури та одним із семи "Туристичних чудес України". Також заповідник є одним із найстаріших на території України. Загальна площа заповідника сягає 121 га та налічує майже 200 пам’яток архітектури", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua