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Фонд держмайна здасть в оренду частину замку в Кам'янці-Подільському

Вівторок, 10 серпня 2021, 19:35
 
фото: фонд держмайна

Фонд держмайна оголосив аукціон з оренди пам’ятки архітектури національного значення в Кам’янці-Подільському - частини Руської брами XVI ст. з баштами та укріпленнями, що знаходяться на балансі Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець".

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Аукціон пройде 25 серпня.

Стартова ціна - 16,5 тис грн на місяць, термін оренди - 5 років.

Загальна площа активу - 210,2 м². До складу комплексу входять приміщення Казематної куртини (109,4 м²), Прибрамна башта (31,8 м²) та Напівбашта з галереєю (69 м²).

"Наразі компекс споруд перебуває у задовільному технічному стані, забезпечений електропостачанням потужністю 50 кВт.

 
фото: фонд держмайна

Актив розташований на території Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець", що є національним закладом культури та одним із семи "Туристичних чудес України". Також заповідник є одним із найстаріших на території України. Загальна площа заповідника сягає 121 га та налічує майже 200 пам’яток архітектури", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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Фонд держмайна оренда

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