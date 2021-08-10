Поставки виготовлених у Китаї автомобілів Tesla на місцевий ринок впали на 69%

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Поставки автомобілів Tesla китайського виробництва на місцевий ринок різко впали у липні - на 69%.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що у липні Tesla поставила у Китаї на внутрішній ринок 8621 електромобіль, вироблений на заводі в Шанхаї - це на 69% менше порівняно з показником червня (28 138 авто).

Водночас різко зросла кількість експортованих електромобілів: якщо у червні було 5017 автомобілів, то в липні - відразу 24 347 авто, причому більша частина - в Європу.

Загальний обсяг поставок за місяць, таким чином, майже не змінився - скоротився лише на 0,6% щодо червня.

Як зазначає агентство, на результатах поставок в Китаї могли позначитись кілька факторів.

Зокрема, у кінці червня уряд Китаю зажадав відкликати для виправлення проблеми з безпекою майже всі продані в країні автомобілі - більше 285 тис авто.

Також видання нагадує, що у березні Китай заборонив паркувати Tesla на території військових баз з побоювань, що відеокамери на автомобілях можуть збирати секретну інформацію і розкривати місцезнаходження військових об'єктів. Цю інформацію спростовував особисто Маск.

Також серед причин зниження поставок - конкуренція: Tesla змагається в Китаї з місцевими компаніями. Зокрема, Li Auto поставила в липні 8589 автомобілів, Xpeng - 8040 одиниць, а Nio - 7931 машину.

Як зазначає Bloomberg, уперше результати місцевих виробників за місяць виявилися на рівні Tesla.

Економічна правда