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Google знизить зарплату співробітникам, які постійно працюють з дому

Вівторок, 10 серпня 2021, 17:45
 
google

Співробітники Google за допомогою калькулятора, який створила корпорація, можуть розрахувати, наскільки знизиться їхня зарплата при постійній роботі з дому.

Про це повідомляє Reuters.

"Наші компенсаційні пакети завжди визначалися місцем розташування, і ми завжди платимо по верхній межі місцевого ринку, виходячи з того, звідки працює співробітник", - заявив представник Google, додавши, що заробітна плата буде відрізнятися від міста та штату.

"Скріншоти внутрішнього калькулятора заробітної плати Google, які побачило агентство, показують, що співробітнику, який проживає в Стемфорді, штат Коннектикут (у годині їзди від Нью-Йорка) платитимуть на 15% менше у разі роботи з дому.

А зарплата співробітника, який працює в Нью-Йорку,  - не зміниться. Скріншоти показали 5% та 10% різниці в районах Сіетла, Бостона та Сан-Франциско", - пише видання.

При цьому, співбесіди зі співробітниками Google свідчать про те, що зниження зарплат може досягати 25%.

Один із співробітникв на умовах анонімності розповів, що його зарплату зменшать на 10% у разі постійної роботи з дому.

Він розглядав можливість віддаленої роботи, однак вирішив продовжувати їздити в офіс попри необхідність витрачати на дорогу по дві години.

"Це настільки ж високе скорочення зарплати, як і останнє підвищення. Я так багато працював, щоб мене підвищили, не для того, щоб потім зарплату знизили", - розповів він.

Як пише агентство, такий експеримент проводиться по всій Кремнієвій долині - зокрема, до таких заходів вдалися Facebook і Twitter.

Нагадаємо:

У компанії Google вирішили вимагати вакцинації проти коронавірусу від співробітників перед тим, як вивести їх на роботу в офіс. 

Економічна правда

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