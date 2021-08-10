Google знизить зарплату співробітникам, які постійно працюють з дому
Співробітники Google за допомогою калькулятора, який створила корпорація, можуть розрахувати, наскільки знизиться їхня зарплата при постійній роботі з дому.
Про це повідомляє Reuters.
"Наші компенсаційні пакети завжди визначалися місцем розташування, і ми завжди платимо по верхній межі місцевого ринку, виходячи з того, звідки працює співробітник", - заявив представник Google, додавши, що заробітна плата буде відрізнятися від міста та штату.
"Скріншоти внутрішнього калькулятора заробітної плати Google, які побачило агентство, показують, що співробітнику, який проживає в Стемфорді, штат Коннектикут (у годині їзди від Нью-Йорка) платитимуть на 15% менше у разі роботи з дому.
А зарплата співробітника, який працює в Нью-Йорку, - не зміниться. Скріншоти показали 5% та 10% різниці в районах Сіетла, Бостона та Сан-Франциско", - пише видання.
При цьому, співбесіди зі співробітниками Google свідчать про те, що зниження зарплат може досягати 25%.
Один із співробітникв на умовах анонімності розповів, що його зарплату зменшать на 10% у разі постійної роботи з дому.
Він розглядав можливість віддаленої роботи, однак вирішив продовжувати їздити в офіс попри необхідність витрачати на дорогу по дві години.
"Це настільки ж високе скорочення зарплати, як і останнє підвищення. Я так багато працював, щоб мене підвищили, не для того, щоб потім зарплату знизили", - розповів він.
Як пише агентство, такий експеримент проводиться по всій Кремнієвій долині - зокрема, до таких заходів вдалися Facebook і Twitter.
Нагадаємо:
У компанії Google вирішили вимагати вакцинації проти коронавірусу від співробітників перед тим, як вивести їх на роботу в офіс.
Економічна правда
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