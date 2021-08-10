Фонд держмайна здає в оренду термінал "С" аеропорту "Бориспіль"

фото: фонд держмайна

Фонд держмайна оголосив аукціон з оренди будівлі терміналу "С" і частини об'єкта "Дорога та майданчик біля терміналу "С", які перебувають на балансі аеропорту "Бориспіль" - стартова ціна 127,5 тис грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що онлайн-аукціон відбудеться 17 серпня.

фото: фонд держмайна

Термін оренди - 5 років.

При цьому, загальна площа об’єкту - 3 078,7 м², з них: будівля терміналу "С" займає 1 226,70 м², частина об'єкта "Дорога та майданчик біля Т "С" - 1 852 м².

"Актив в задовільному технічному стані, після ремонту. Наявна електрифікація (60 кВт), водозабезпечення, каналізація та опалення, а також пожежна сигналізація. Також під’єднаний лічильник на тепло, вентиляція, кондиціонування та комунікації: телефонізація, інтернет", - додали у Фонді.

Термінал "С" в аеропорту "Бориспіль" відкрили в 1995 році для обслуговування VIP-пасажирів, був призначений переважно для обслуговування персональних літаків бізнес-авіації.

Термінал закрили у 2012 році, обслуговування VIP-пасажирів перенесли в термінал "D".

Економічна правда