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До 2040 року 2/3 продажів автомобілів будуть припадати на електрокари – Bloomberg

Вівторок, 10 серпня 2021, 09:50
 
Benjamin Girette/Bloomberg

У світі до 2040 року на електрокари припадатиме дві третини продажів всіх автомобілів.

Про це повідомляють аналітики BloombergNEF.

На думку експертів, в найближчі 20 років продажі електромобілів різко зростуть – з 3 мільйонів в 2020 році до 66 мільйонів в 2040 році. Найбільше "зелені" машини домінуватимуть в Європі та Китаї.

 

У той же час автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, на думку аналітиків, вже досягли піку своїх продажів, і їх кількість буде зменшуватися.

У BloombergNEF зазначають, що розвиток електромобілів прискорюється завдяки поліпшенню характеристик акумуляторів і їх вартості, збільшенню кількості пунктів зарядки і державній політиці, яка стимулює відмовлятися від авто з ДВЗ.

 

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електромобіль автомобілі

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