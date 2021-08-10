У Німеччині оцінили збитки від повені в десятки мільярдів євро

Для подолання наслідків негоди у Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальці необхідно 20-30 мільярдів євро.

Про це заявив кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет, повідомляє DW.

Збитки, завдані негодою та повінню у середині липня у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, становлять 13 мільярдів євро. Збитки в сусідній землі Рейнланд-Пфальц є принаймні такими ж високими, тому майбутній національний фонд відбудови має становити від 20 до 30 мільярдів євро, сказав Лашет під час виступу в ландтазі.

Тільки у Північному Рейні-Вестфалії пошкоджено понад 150 шкіл, принаймні вісім з них настільки серйозно, що навіть їхня обмежена робота неможлива, зазначив прем'єр землі. Крім того, було пошкоджено понад 200 дитячих садочків і така ж кількість кабінетів лікарів, а також більш ніж 50 аптек. "Повінь 14 і 15 липня була, мабуть, найбільшим стихійним лихом, якого зазнала земля Північний Рейн-Вестфалія за часи існування ФРН. Після всього, що я бачив за останні кілька тижнів, я все ще глибоко вражений",- сказав Лашет.

Всі німецькі землі вже заявили про готовність внести необхідну суму в національний фонд відбудови. "Тому ми вдячні за цю загальнонаціональну солідарність", - наголосив Лашет. Для погодження цього питання потрібна пришвидшена парламентська процедура. За словами Лашета, Бундестаг може обговорити це питання ще в серпні.

Наприкінці липня Асоціація німецьких страховиків оцінила обсяг збитків внаслідок природної катастрофи, що обрушилася на захід Німеччини, в суму до 5,5 мільярда євро. Як повідомлялося, внаслідок руйнівної повені спричиненої сильними дощами, загинули щонайменше 188 людей. Доля багатьох людей досі невідома.

Європейська правда