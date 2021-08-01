В Україні на 3% виросло виробництво морозива

За 5 місяців 2021 року виробництво морозива в Україні склало 61,6 тисяч літрів, що більше на 3% ніж за аналогічний період 2020 року.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

За даними Асоціації українських виробників "Морозиво і заморожені продукти" найбільшими регіонами-виробниками морозива в Україні є Житомирська (54,1% від загального обсягу виробництва за 5 місяців 2021 року), Харківська (18,5%), Дніпропетровська (11,2%), Львівська (5,6%) і Кіровоградська (4,5%) області.

В Україні виробляється понад 900 видів морозива. Структура асортименту така: з комбінованим складом – 55,4%, пломбір – 22,4%, вершкове – 11,3%, молочне – 1,8%, плодово-ягідне – 9,1%.