Шмигаль анонсував підвищення пенсій військовим

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що на наступному засіданні Кабінету Міністрів буде ухвалено рішення про підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям, що перебувають на пенсії.

Про це він повідомив у Telegram.

Шмигаль заявив, що у 2017 році, при внесенні змін до закону про індексацію грошових доходів населення, питання індексації пенсій для військових не було врегульовано.

"Через це сьогодні новопризначені пенсії та пенсії, призначені до 2018 року, відрізняються майже вдвічі. І наш уряд планує виправити цю ситуацію", - написав голова уряду.

"За ініціативи президента Володимира Зеленського вже на наступному засіданні Кабінету Міністрів буде ухвалено розроблене Міністерством соціальної політики рішення про підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям, що перебувають на пенсії. Це рішення має зменшити наявні диспропорції", - додав Шмигаль.

Зокрема, передбачається з 1 липня встановити щомісячну доплату в сумі 2000 гривень для майже 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів, встановити мінімальну пенсійну виплату на рівні 3854 гривні.

Також передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність.

"Більш ніж 40 тисяч людей отримають підвищення майже у 700 гривень", - резюмував Шмигаль.

Економічна правда