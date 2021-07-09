Передбачені цьогоріч інвестиції можуть збільшити ВВП України на 1-2% – Мінекономіки
Цьогоріч інвестиції у галузі економіки, визначені урядом точками зростання, становлять 1 млрд доларів – такий обсяг може дати додаткове зростання ВВП на 1-2 %.
Про це перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко розповів на Конференції з питань реформ в Україні, повідомляє Мінекономіки.
Любченко розповів, що уряд розробив нову модель економічного розвитку з визначенням точок зростання, де можливе найшвидше зростання. Як наслідок, виділили п’ять кластерів з найбільшим мультиплікаційним ефектом, які стануть корисними для подальшої співпраці зі Світовими банком.
За словами міністра, йдеться про галузі легкої промисловості, сільське господарство, розвиток науки, охорону здоров’я, енергетичну, транспортну, газо- та нафтовидобувну сфери тощо.
"З цього переліку є сфери, які можуть зацікавити Світовий банк. Насамперед це проєкти з відновлюваної енергетики, меліорації, інфраструктурні проєкти, відновлення об’єктів культурної спадщини тощо", – зазначив він.
Представники Світового банку зазначили, що визначені точки зростання справді мають потенціал, аби генерувати стале зростання економіки та паралельно будувати фундамент стабільного розвитку приватного сектору.
У СБ переконані, що виробництво нових технологій, пов’язаних з декарбонізацією, використання провідних методів ведення сільського господарства сприятимуть створенню нових робочих місць та сприятимуть залученню інвестицій.
Економічна правда
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