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"Податковий" законопроєкт не призведе до значного зростання цін на мобільний зв’язок – Мінфін

П'ятниця, 9 липня 2021, 14:41
 
unsplash

У Міністерстві фінансів переконують, що внаслідок збільшення рентної плати за радіочастотний ресурс ціни на мобільний зв’язок на 1 абонента зростуть лише на 17 копійок на місяць.

Про це Мінфін розповів у колонці ЕП.

У відомстві розповіли, що доходи компаній в галузі мобільного зв’язку з 2017 по 2020 рік тільки зростали. "В цілому доходи від надання послуг мобільного зв’язку за цей період зросли в 1,5 рази", – додали у Мінфіні. 

Водночас рентні платежі залишались незмінними. Фактично, кажуть в уряді, цією нормою лише проводиться індексація ставки рентної плати для галузі до фактичного рівня макроекономічних показників.

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Нагадуємо:

Напередодні директор із регуляторного забезпечення мобільного оператора компанії "Київстар" Олександр Когут заявив, що зростання рентної плати за користування радіочастотним ресурсом на 5% з 1 липня цьогоріч призведе до гальмування темпів розвитку мобільних мереж.

Крім того, це положення не підтримали у комітеті Верховної Ради з питань цифрової трансформації. 

Економічна правда

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