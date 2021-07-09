"Укрзалізниця" запускає перший інклюзивний приміський електропоїзд

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"Укрзалізниця" завершила модернізацію приміського поїзда і зробила його інклюзивним - це перший в Україні поїзд, який пристосований для подорожей людей з інвалідністю.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Поступово робимо Укрзалізницю інклюзивною. Адже всі люди повинні мати рівні можливості під час подорожі залізницею, у тому числі і в приміському сполученні. Цей поїзд стане прикладом для подальших робіт з модернізації приміського рухомого складу", - заявив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

За його словами, усі роботи проводилися в постійних консультаціях з Валерієм Сушкевичем та представниками Всеукраїнського громадського об’єднання "Національна асамблея людей з інвалідністю України".

В УЗ додали, що новий електропоїзд має вагони, обладнані для доступу людей з інвалідністю, з місцями для людей на інвалідних візках, пандусами, кнопками виклику поїзної бригади, а всі вказівники нанесені шрифтом Брайля.

Також у поїзді замінено низку систем та деталей інтер'єру. Серед основних - встановлено кріплення для велосипедів.

На модернізацію цього поїзда компанія направила 70,6 млн грн, зокрема, на впровадження інклюзивності - майже 2,2 млн грн. Усі роботи здійснено на власних потужностях - на Київському електровагоноремонтному заводі.

"До кінця 2021 року планується провести капітальний ремонт ще 6 поїздів. Кошти на це, близько 300 млн грн, передбачені у фінплані компанії", - сказав Юрик.

Крім цього, як повідомив Юрик, УЗ придбає 37 пасажирських вагонів, які пристосовані для перевезення людей в інвалідних візках.

"Закупівля зазначених вагонів проводиться за кошти, які вперше цього року були виділені компанії з державного бюджету", - пояснили в УЗ.

За словами Юрика, зі ста пасажирських вагонів, які будуть поставлені компанії впродовж двох років, 37 будуть пристосовані для перевезення людей на інвалідних візках.

"Ми збільшуємо кількість вагонів у далекому сполученні для подорожей маломобільних людей. Крім того, ми продовжуємо підвищувати інклюзивність залізничних вокзалів", - сказав він.

За кошти державного бюджету України придбають 20 пасажирських купейних спальних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, та 17 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.

Також, відповідно до програми інклюзивності Укрзалізниці, впродовж 2020-2023 компанія спрямує понад 74 млн грн на облаштування залізничних об'єктів. Зокрема, це адаптація вокзалів та зупинних платформ для людей з інвалідністю, закупівля підйомних платформ і візків для вагонів тощо.

Економічна правда