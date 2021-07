Юристи GOLAW отримали високу відзнаку згідно міжнародної дослідницької програми Who’s Who Legal

Юристи GOLAW отримали високе визнання у сфері корпоративного оподаткування в міжнародній юридичній дослідницькій програмі Who’s Who Legal 2021.

Так, провідними спеціалістами України у сфері корпоративного оподаткування названі:

- Валентин Гвоздій – керуючий партнер GOLAW, адвокат

Категорія – корпоративне оподаткування: вирішення спорів

- Сергій Оберкович – старший партнер GOLAW, адвокат

Категорія – корпоративне оподаткування: консультування

- Ірина Кальницька – партнер GOLAW, керівник практики податкового права, практики реструктуризації та врегулювання проблемної заборгованості, адвокат

Категорія – корпоративне оподаткування: консультування

Валентин Гвоздій став єдиним адвокатом України, якого визнали провідним спеціалістом з вирішення спорів у сфері корпоративного оподаткування.

Сергій Оберкович та Ірина Кальницька стали єдиними адвокатами України, яких визнали провідними спеціалістами з консультування у сфері корпоративного оподаткування.

Зазначимо, що результати дослідницької програми WWL базуються виключно на відгуках клієнтів фірми відносно конкретних юристів, що підкреслює високу якість наданих юридичних послуг.

Who’s Who Legal визначає кращих представників юридичної сфери з 1996 року.

Довідник містить інформацію щодо більш ніж 24000 юристів приватної практики та 2500 експертних консультантів 150 юрисдикцій світу.

WWL є одним з провідних довідникових ресурсів для компаній, які шукають визнаних юристів певної практики, чия репутація вже підтверджена іншими клієнтами.

GOLAW – міжнародна юридична фірма, офіси якої розташовані у Києві (Україна) та Берліні (Німеччина).

Фірма неодноразово була високо відмічена провідними українськими та міжнародними рейтингами, серед яких The Legal 500 EMEA, Chambers & Partners, IFLR 1000, Best Lawyers, Who is Who Legal, "Юридична премія" тощо.

Протягом останніх восьми років, GOLAW входить до ТОП-10 кращих юридичних фірм України.