Укрзалізниця додала потяг до Бердянську
Четвер, 8 липня 2021, 10:51
Укрзалізниця з 12 липня призначила курсування додаткового двогрупного нічного потяга з Кременчука, Полтави та Харків до Бердянську.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Так, потяг № 250/249 сполученням Кременчук, Полтава — Бердянськ відправлятиметься з Кременчука в парні дати о 16:40. До Бердянська він прибуватиме о 07:27.
Зворотно з Бердянська поїзд відправлятиметься в непарні числа о 19:32 і прибуватиме до Кременчука о 10:22.
Потяг № 261/262 Харків — Бердянськ відправлятиметься з Харкова о 21:53 у парні числа.
У зворотному напрямкові поїзд відправлятиметься в непарні числах о 19:32 і прибуватиме до Харкова о 04:50.
Економічна правда
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