Всі розділи
Укр / Рус

Укрзалізниця додала потяг до Бердянську

Четвер, 8 липня 2021, 10:51
 
shutterstock

Укрзалізниця з 12 липня призначила курсування додаткового двогрупного нічного потяга з Кременчука, Полтави та Харків до Бердянську.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, потяг № 250/249 сполученням Кременчук, Полтава — Бердянськ відправлятиметься з Кременчука в парні дати о 16:40. До Бердянська він прибуватиме о 07:27.

Зворотно з Бердянська поїзд відправлятиметься в непарні числа о 19:32 і прибуватиме до Кременчука о 10:22.

Потяг № 261/262 Харків — Бердянськ відправлятиметься з Харкова о 21:53 у парні числа.

У зворотному напрямкові поїзд відправлятиметься в непарні числах о 19:32 і прибуватиме до Харкова о 04:50.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
УЗ планує змінити тарифи на вантажні перевезення – це додаткові 10 мільярдів на рік 7 липня 2021, 17:31
"Укрзалізниця" підвищила на 10% зарплати працівників з найменшими окладами 7 липня 2021, 16:30
УЗ провела перші аукціони з оренди комерційних площ вокзалів 7 липня 2021, 09:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!