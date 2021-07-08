Укрзалізниця додала потяг до Бердянську

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Укрзалізниця з 12 липня призначила курсування додаткового двогрупного нічного потяга з Кременчука, Полтави та Харків до Бердянську.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, потяг № 250/249 сполученням Кременчук, Полтава — Бердянськ відправлятиметься з Кременчука в парні дати о 16:40. До Бердянська він прибуватиме о 07:27.

Зворотно з Бердянська поїзд відправлятиметься в непарні числа о 19:32 і прибуватиме до Кременчука о 10:22.

Потяг № 261/262 Харків — Бердянськ відправлятиметься з Харкова о 21:53 у парні числа.

У зворотному напрямкові поїзд відправлятиметься в непарні числах о 19:32 і прибуватиме до Харкова о 04:50.

Економічна правда