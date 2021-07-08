🥘 УП запрошує читачів на плов у дворі редакції

14 липня "Українська правда" запрошує своїх читачів на особливу подію — стратегічну вечерю у Клубі УП. Будемо знайомитись ближче, планувати майбутнє Клубу та готувати плов разом із редакцією УП.

У Клубі читачів УП нас вже 3000 учасників з 23 країн світу! Ми зробили 12 онлайн-зустрічей, проводили спільні редакційні наради із читачами та писали матеріали за темами, які ви нам пропонували.

За перший рік ми зібрали 1,5 млн гривень, які пішли на різні проєкти. Разом ми доводимо, що журналістика – спільна справа авторів та читачів.

Що на вас чекає у Клубі УП?

Ми хочемо робити ще більше цікавих подій для вас та створювати разом ще більше редакційних матеріалів. І на цій стратегічній вечері будемо збирати великий банк ідей для розвитку спільноти читачів та разом сформуємо місію Клубу УП.

Програма вечора:

18:30 - 19:00 – майстер-клас з приготування плову від головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої

19:00 - 20:30 – стратегічна сесія про розвиток Клубу УП

20:30 - 21:30 – Плов&Аперольна сесія та нетворкінг :)

Подія відкрита для учасників спільноти читачів. Долучайтеся та реєструйтеся на зустріч в особистому кабінеті учасника Клубу УП.

До зустрічі!

Ваша УП









