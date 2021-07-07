Гендиректор "Укрпошти" спростував свої слова про зарплати в 1 тисячу доларів у листонош

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський спростував свої слова про те, що деякі листоноші Укрпошти отримують 1000 доларів в місяць завдяки комісіям з продажу товарів і чайових.

Про це він написав у Facebook.

Смілянський нагадав, що наприкінці минулого тижня вийшло його інтерв'ю для НВ.Бізнес, де він, зокрема, сказав, що деякі листоноші заробляють до 1000 доларів і мають чайові.

"Останнє (про чайові - ред.) - правда, і я в цьому не бачу нічого поганого (про що сказав у інтерв'ю), можливо тому, що і сам починав працювати ще під час навчання в ресторані і чайові завжди були відображенням твого customer service. Чайові, до речі, відрізняються - на сході України більше, на заході менше. У центрі - щось середнє.

А ось з зарплатою (з урахуванням премій) в 1000 доларів я помилився. Зарплата листонош дійсно зросла за моєї каденції більш ніж в 2 рази (з $110 до $250+ без премій), але ще явно не досягла $1000. Моя помилка була в тому, що наші кращі (не всі) листоноші не отримують 1000 доларів (або 28000 грн), а продають товарів і послуг на цю суму в місяць, і з урахуванням премій отримують 10-11 тисяч гривень. Тому приношу свої вибачення, якщо така цитата когось із листонош образила. У нас є інші робочі спеціальності: водії, кур'єри, сортувальники, які дійсно отримують до 1000 доларів і вище, але про них в цитаті не йшлося", - визнав Смілянський.

Він додав, що за 5 років в "Укрпошті" збільшили в 2+ рази зарплату листонош при зниженні обсягів їх роботи (листи, газети, доставка пенсій) на 15-50%, додавши відповідний графік.

"Помилки треба визнавати, і визнавати швидко. Якщо помилився, треба намагатися робити так, щоб 1000 доларів зарплати з помилки стали метою на найближче майбутнє", - резюмував керівник "Укрпошти".

Економічна правда