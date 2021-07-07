Україна купить криголам для антарктичних експедицій. Кабмін виділив кошти

Кабінет міністрів виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій.
Джерело: повідомлення Міністерства освіти і науки України
Дослівно: "Уряд виділив кошти на придбання науково-дослідного судна – криголама для українських антарктичних експедицій.
Відповідне розпорядження про перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених МОН на 2021 рік, було схвалено сьогодні, 7 липня 2021 року, під час засідання Кабінету Міністрів".
Деталі: Сума виділених коштів не вказується. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що останні два десятиліття можливості України були обмежені відсутністю науково-дослідних суден, придатних для роботи в океані, зокрема льодового класу.
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Повідомляється, що океанографічний криголам дозволить українським вченим повернутись до досліджень Світового океану, створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами.
Наявність власного судна також допоможе розв’язати логістичні проблеми на станції "Академік Вернадський". Наразі для доставляння річних і сезонних експедицій, вантажів Україна поки що змушена щороку фрахтувати іноземні судна.
Рішення Уряду має затвердити Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, після чого наступним кроком є придбання судна.