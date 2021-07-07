Україна купить криголам для антарктичних експедицій. Кабмін виділив кошти

Кабінет міністрів виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій.

Джерело: повідомлення Міністерства освіти і науки України

Дослівно: "Уряд виділив кошти на придбання науково-дослідного судна – криголама для українських антарктичних експедицій.

Відповідне розпорядження про перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених МОН на 2021 рік, було схвалено сьогодні, 7 липня 2021 року, під час засідання Кабінету Міністрів".

Деталі: Сума виділених коштів не вказується. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що останні два десятиліття можливості України були обмежені відсутністю науково-дослідних суден, придатних для роботи в океані, зокрема льодового класу.

Читайте також: Криголам без криги. Навіщо Україні арктичне судно "Капітан Бєлоусов"

Повідомляється, що океанографічний криголам дозволить українським вченим повернутись до досліджень Світового океану, створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами.