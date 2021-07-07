Уряд затвердив фінплан "Укрхімтрансаміаку" на 2021 рік

Кабінет міністрів затвердив фінплан державного підприємства "Укрхімтрансаміак" на 2021 рік.

Таке рішення ухвалили на засіданні 7 липня, повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, оприлюднивши фрагмент пояснювальної записки до документу.

Проєктом фінплану передбачено отримання 1,76 млрд чистого доходу, 100,3 млн грн - чистого прибутку, 1,53 млрд грн - виплати на користь держави.

Раніше "Укрхімтрансаміак" повідомляв про збільшення удвічі чистого прибутку за 2020 рік, до 165 млн гривень, у порівнянні з 2019 роком, коли він становив 109 млн гривень.

У 2020 році держпідприємство сплатило всіх видів податків і обов’язкових платежів на суму 1,461 млрд грн, у тому числі рентної плати за транзитне транспортування аміаку - 1,3 млрд грн, це на 4% вище результату 2019 року (1,25 млрд грн).

Як зазначається на сайті компанії, ДП "Укрхімтрансаміак" - стратегічно важливе для України державне підприємство, є одним з найбільших світових транспортувальників рідкого аміаку та оператором української ділянки магістрального аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

До складу підприємства входять два структурні підрозділи - Придніпровське та Миколаївське управління магістрального аміакопроводу.

Економічна правда