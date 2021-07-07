Уряд затвердив порядок надання відпустки при народженні дитини для батька

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На засіданні Кабінету Міністрів 7 липня був затверджений порядок надання відпустки при народженні дитини для батька та інших членів родини терміном 14 днів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

До числа осіб, які мають право на таку відпустку, віднесли батька, дружина якого народила дитину, а також батька, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю, якщо вони пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки.

Крім того право на відпустку отримали баба, дід, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати/батько якої є одинокими матір'ю/батьком.

Оплачувана відпустка тривалістю до 14 календарних днів надається одноразово, але не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

Також у Порядку наведено визначення термінів, якими слід керуватися при наданні відпустки ("одинока мати", "одинокий батько", "інший повнолітній родич дитини") та визначено перелік документів для кожної категорії осіб.

Нагадаємо:

15 квітня 2021 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №3695, що усунув законодавчі прогалини, які обмежують права окремих членів родини на відпустку для догляду за дитиною.

Економічна правда