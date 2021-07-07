Кабмін пропонує спростити умови виробництва спиртових дистилятів малими виробниками

Кабмін схвалив законопроєкт про зміни до законодавства, які спрощують умови виробництва спиртових дистилятів малими виробниками.

Таке рішення прийняли на засіданні 7 липня, передає Урядовий портал.

Зазначається, що таке рішення прийняли в рамках Програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки.

"Мінекономіки продовжує роботу з реформування та детінізації спиртової галузі, яка відіграє значну роль у забезпеченні ринку сировиною, наповнює державний бюджет та сприяє розвитку українського бізнесу, в тому числі малих підприємців.

Сьогоднішнє рішення передбачає спростити процедури ліцензування виробництва спиртової продукції для малого бізнесу. Зокрема, вартість ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів пропонується зменшити майже у 17 разів", - зазначив перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економіки Олексій Любченко.

Законопроєктом передбачається:

спростити процедуру ліцензування виробництва та зменшити вартість ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів - з 500 тис грн до 30 тис грн;

розширити перелік спиртових дистилятів, дозволених для використання у виробництві алкогольних напоїв;

визнати малими виробниками дистилятів суб’єктів господарювання, що виробляють спиртові дистиляти та спиртні напої з власних дистилятів, обсяг реалізації яких не перевищує 10 тис. декалітрів за календарний рік та встановити вимоги до їх матеріально технічної бази;

узгодити норми законодавства щодо ліцензування виробництва та продажу спиртових дистилятів, виключивши положення щодо обов’язкової сертифікації спирту, дистилятів, біоетанолу і тютюнових виробів.

"Реалізація документа дозволить спростити доступ малих виробників до ринку спиртових дистилятів та спиртних напоїв, стимулювати розвиток та легалізацію малого підприємництва, а також створити додаткові можливості для переробки сільськогосподарської продукції", - додали в уряді.

Економічна правда