Ексглаві "Укравтодору" у Польщі оголосили додаткові звинувачення

Славомір Новак liga.net

Колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку оголосили нові звинувачення у корупційних злочинах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

Звинувачення оголосили в Окружній прокуратурі Варшави. Зокрема, йдеться про отримання 315 тисяч євро в обмін на сприяння певній компанії в отриманні контракту на будівництво й ремонти доріг в Україні.

На цей час проти нього висунуто вже 17 звинувачень, зокрема в організації і керівництві злочинною групою, що діяла у Варшаві, Гданську та Україні, отриманні кількох мільйонів фінансової вигоди в обмін на певні дії в контексті його обов’язків глави Укравтодору. Деякі звинувачення стосуються ще його роботи у Польщі у 2012-2013 роках.

Окрім того, повідомляється, що прокуратура відмовилася прийняти заставуза Новака у розмірі 1 млн злотих через те, що ці кошти надійшли із забороненого джерела, а саме - внесків, зібраних для цієї мети його дочкою. У прокуратурі пояснили, що це не дозволено через те, що в такому разі звинувачений ризикує не власними коштами, а коштами інших людей.

Нагадаємо, 21 липня 2020 року прокуратура Варшави висунула звинувачення Новаку в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції. Додатково Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві у наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської платформи", очолював державне агентство України - Укравтодор. Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

Відносно колишнього міністра ведуться окремі розслідування в Польщі і Україні, а доказами обмінюється спеціальна група слідчих.

Новак перебував під вартою з липня 2020 до 12 квітня 2021 року, далі його випустили з-під арешту.