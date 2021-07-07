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З 1 січня 2022 року підвищиться розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами

Середа, 7 липня 2021, 14:35
 

З 1 січня 2022 року підвищиться розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність - Кабмін підтримав відповідну ініціативу.

Про це за підсумками засідання уряду повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"Цим рішенням також пропонується призначення стипендії дітям загиблих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Крім того, передбачається призначення державної соціальної допомоги та допомоги на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не зможе запропонувати їм роботу", - написав Шмигаль.

Економічна правда

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Кабмін гроші пенсії

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