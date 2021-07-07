УЗ провела перші аукціони з оренди комерційних площ вокзалів

Будівля київського залізничного вокзалу Скріншот з Youtube

Укрзалізниця успішно провела в електронній системі "Prozorro.Продажі" низку перших аукціонів з оренди комерційних площ вокзалів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Загальна початкова вартість місячної оренди комерційних площ вокзалів за результатами проведених аукціонів збільшилась майже на 50%. Це свідчить про зацікавленість бізнесу працювати на вокзалах Укрзалізниці та разом із нами робити їх більш сучасними та комфортними для пасажирів", – заявив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Так, під час вказаних аукціонів було розіграно перші 18 лотів (об’єктів) зі стартовою місячною орендною платою 73,4 тис. грн. У результаті за деякими аукціонами початкова вартість збільшилась у декілька разів і загалом склала 108,2 тис. грн. Тож загальна стартова орендна плата зросла на 47%.

Бізнесу були запропоновані для оренди комерційні площі вокзалів станцій Дніпро-Головний, Запоріжжя-1 та Хмельницький. Після укладення відповідних договорів з переможцями торгів на цих вокзалах будуть розміщені, зокрема, банкомат, платіжний термінал, вендинговий автомат, кавомат, об’єкти торгівлі продовольчими товарами (з правом та без права продажу підакцизної групи товарів).

Нагадуємо:

Укрзалізниця має намір передати в оренду комерційні площі загалом на 24 вокзалах та планує отримувати на місяць щонайменше 8,4 млн грн, а на рік – понад 100 млн грн.

Економічна правда