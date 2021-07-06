УЗ відновлює щоденний потяг Чернівці – Чернігів
Вівторок, 6 липня 2021, 16:56
Укрзалізниця з 7 липня відновлює щоденне курсування нічного потягу сполученням Чернівці – Чернігів – Чернівці замість курсування через день.
Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила у Telegram.
Так, нічний швидкий поїзд "Буковина" № 117/118 вирушатиме з Чернівців о 19:46 та прибуватиме до Чернігова об 11:22.
Зворотно з Чернігова він відправлятиметься з 8 липня о 16:50, до Чернівців прибуватиме о 07:57.
Економічна правда
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