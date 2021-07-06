Повернення корабля Dragon відклали через негоду

Відстикування від МКС та повернення на Землю вантажного корабля Dragon компанії SpaceX відклали через екстремальні погодні умови біля узбережжя Флориди, де планувалося приводнення.

Джерело: NASA, "Укрінформ"

Деталі: Відстикування корабля тепер заплановане не раніш як на 7 липня. Раніше воно планувалося 6 липня.

Зазначається, що деякі параметри, такі як швидкість вітру і висота хвиль, повинні перебувати в певних межах, щоб гарантувати безпеку рятувальних команд, вчених і космічного корабля.

Dragon доставить на Землю результати досліджень МКС.

Нагадаємо: Зараз до Флориди прямує ураган "Ельза".

Українська правда