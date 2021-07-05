Лоукостер Wizz Air повернувся в аеропорт Бориспіль

"Дочка" лоукостера Wizz Air, Wizz Air Abu Dhabi, 3 липня повернувся в аеропорт Бориспіль на постійній основі – компанія з нього вийшла у 2011 році.

Про це повідомляє avianews.

Wizz Air Abu Dhabi з'єднає Київ зі столицею ОАЕ Абу-Дабі. На маршруті вона використовуватимуть нові літаки Airbus A321neo з 239 місцями.

У перші два тижні авіакомпанія літатиме до Борисполя лише щосуботи. З 20 липня та до кінця місяця додадуть також перельоти щовівторка. Графік на серпень знову передбачає польоти раз на тиждень щочетверга, а у вересні – тричі на тиждень щовівторка, щочетверга та щонеділі.

Ціна авіаквитків з Києва в Абу-Дабі починається від 840-940 грн в один бік з маленькою ручною поклажею.

У травні на пресконференції голова ради директорів компанії "Майстер-Авіа", що управляє аеропортом "Київ", Денис Костржевський розповів, чому Wizz Air повертається до Борисполя.

Так, компанія переходить на більш місткі літаки Airbus А321, що з "Києва" можуть літати лише з обмеженнями. Водночас, далекі рейси, наприклад – в ОАЕ, що є граничною дальністю для цих літаків, – повинні виконуватися з повною завантаженістю та заправленістю.

"З аеропорту "Київ" А321 з повним завантаженням просто не вилітає. Тому авіакомпанія прийняла рішення літати в Абу-Дабі з сусіднього аеропорту", - пояснив Кострежевскій.