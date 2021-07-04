Аналітики: Китай думає про скорочення залізної руди

Китайський дослідницький центр Horizon Insights прогнозує скорочення імпорту залізної руди в Китай на 79 мільйонів тонн протягом наступних п'яти років.

Про це повідомляє S&P Global Platts.

Повідомляється, що Китай розробляє власні родовища залізної руди. Разом з місцевим виробництвом брухту і чавуну країна може в кінцевому підсумку покрити більше 45% національного попиту на сировину в 2025 році в порівнянні з 37% в 2020 році.

Імпорт залізної руди скоротиться, але як і раніше буде перевищувати 1 млрд тонн в рік.

На даний момент в Китаї реалізовується п'ятдесят проектів з видобутку залізної руди загальною потужністю близько 340 млн т на рік. Реалізація проектів може збільшити виробництво залізорудних концентратів в країні на 105 млн т на рік.

На думку аналітиків S&P Global Platts, зростання цін на на залізну руду за останній рік підвищив прибутковість видобутку залізної руди в Китаї.

Нагадуємо:

Китай - найбільший в світі імпортером залізної руди. За підсумками 2020 року країна наростила імпорт сировини в порівнянні з попереднім роком - на 9,5%, до 1,17 млрд т.