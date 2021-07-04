У червні з Білорусі завезли на 40% більше бітуму ніж в минулому році

У червні 2021 року з Білорусі на український ринок було поставлено 90 тис. т дорожнього бітуму, що на 38,5% більше, ніж в червні 2020.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95", передає enkorr.

В цілому за підсумками першого півріччя імпорт білоруського продукту зріс на 55%, до 244 тис. т,

"Таким чином, за підсумком першого літнього місяця Білорусь зайняла більше 60% в загальній структурі поставок бітумів на український ринок", - йдеться в публікації.

Всього червневий імпорт бітуму склав 147,2 тис. т, що в два рази більше минулорічного показника (76 тис. т ).

Нагадуємо:

Обсяг поставок бітуму на український ринок в 2020 році склав рекордні 1 188,4 тис. т, збільшившись за рік на 84,6 %. Виробництво на українських НПЗ зросла на 50,3% - до 329,7 тис. т. Імпорт бітуму склав 860,2 тис. т, збільшившись за рік удвічі - на 427,8 тис. т.