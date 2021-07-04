Вперше СЕТАМ продав банківське майно на суму більшу ніж арештоване

Вперше за історію держпідприємства СЕТАМ реалізація майна банків перевищила суму продажів від арештованого майна.

Про це пише finclub.

Так, за 6 місяців 2021 року на 4306 успішних аукціонів було реалізувало майна на 2 027 717 628 грн і таким чином ДП перерахувало в бюджет країни більш ніж 70 млн грн.

За напрямком добровільного продажу реалізовано майна банків на 1 млрд 106 млн 665 тис. 478 грн, що на 185 млн 613 тис. 328 грн більше, ніж сума з реалізації арештованого майна.

"Це ознака довіри з боку ринку, наших банків-партнерів та покупців. Вдячні їм за це. Надалі будемо тільки нарощувати темпи по реалізації активів в рамках добровільного продажу", — прокоментував перевагу у прибутку від банківського майна гендиректор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро..

До топ-3 проданих банківських лотів за 2021 рік входять:

Ощадбанк – земельні ділянки на березі Дніпра за 308 млн 523 тис. 316 грн

Укргазбанк – елеватор з обладнанням в Івано-Франківська області за 298 млн 90 тис. 942 грн

ПриватБанк – готель та офісні приміщення в центрі Херсона за 39 млн 970 тис. 300 грн





