У Wizz Air хочуть у серпні повернути пасажиропотік на докризовий рівень
Глава авіакомпанії Wizz Air Йожеф Вараді заявив, що в серпні поверне пасажиропотік на рівень 100% від показника докризового 2019 року.
Про це передає avianews
За його словами, пасажиропотік в липні складе 90% від докризового. Такий результат зробить Wizz Air першою великою авіакомпанією Європи, яка відновилася після кризи в галузі, пов'язаного з COVID-19.
Зараз для відновлення діяльності в колишньому обсязі авіакомпанія проводить набір 600 чоловік для комплектації екіпажів літаків. Також зараз середньодобовий наліт на кожне повітряне судно виріс до 10 годин і наблизився до докризового показника більше 12 годин.
Нагадуємо:
В період з квітня по червень 2021 року виручка авіакомпанії склала 199 млн євро при збитках 118, 7 млн євро. Обсяг перевезень при цьому склав майже 3 млн пасажирів. Пасажиропотік знаходився на рівні 33% від докризового.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua