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У Wizz Air хочуть у серпні повернути пасажиропотік на докризовий рівень

Субота, 31 липня 2021, 15:59
 
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Глава авіакомпанії Wizz Air Йожеф Вараді заявив, що в серпні поверне пасажиропотік на рівень 100% від показника докризового 2019 року. 

Про це передає avianews 

За його словами, пасажиропотік в липні складе 90% від докризового. Такий результат зробить Wizz Air першою великою авіакомпанією Європи, яка відновилася після кризи в галузі, пов'язаного з COVID-19. 

Зараз для відновлення діяльності в колишньому обсязі авіакомпанія проводить набір 600 чоловік для комплектації екіпажів літаків. Також зараз середньодобовий наліт на кожне повітряне судно виріс до 10 годин і наблизився до докризового показника більше 12 годин. 

Нагадуємо: 

В період з квітня по червень 2021 року виручка авіакомпанії склала 199 млн євро при збитках 118, 7 млн євро. Обсяг перевезень при цьому склав майже 3 млн пасажирів. Пасажиропотік знаходився на рівні 33% від докризового.

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Економічна правда
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