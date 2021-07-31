The New York Times: Toyota відстає у виробництві електромобілів і намагається його пригальмувати

Toyota сконцентрувавшись на гібридних і водневих автомобілях виявився серед відстаючих в області розробки і виробництва електромобілів і намагається стримати світове виробництво EV.

Про це пише The New York Times.

Видання пише, що останнім часом, компанія фактично стала головним противником проти тотального переходу на електромобілі.

"Японський виробник пропонує зосередити зусилля на гібридах і водневих машинах на паливних елементах. Більш того, компанія намагається лобіювати своє бачення, впливаючи на уряди різних країн", - говориться в матеріалі.

Так, за даними The New York Times, в ході недавніх зустрічей з представниками Конгресу США топ-менеджери Toyota розкритикували постанову адміністрації Джо Байдена про фінансову підтримку розвитку електротранспорту (виділення урядом США на EV 174 млрд дол - ЕП).

Ця сума розподіляється на виплати кінцевим покупцям у вигляді субсидій, на електрифікацію громадського транспорту, на будівництво нових станцій зарядки і на стимулювання продажів "зелених" вантажівок.

Toyota хоче, щоб ці пільги поширилися і на гібриди разом з водневими автомобілями. В якості головного аргументу проти подальшого екстенсивного нарощування парку електрокарів представники японського автогіганта відзначають, що, на їхню думку, викиди в результаті виробництва електроенергії і батарей куди більш небезпечні для екології, ніж вихлопи авто з ДВЗ.

За інформацією NYT, компанія слід тієї ж лінії і на інших ключових для себе ринках, в тому числі в Європі, Індії та Японії.

Нагадуємо:

На даний момент Toyota серійно не виробляє електромобілі. Програма електрифікації модельного ряду компанії, озвучена цієї весни, передбачає появу 15 нових електричних моделей протягом п'яти років.