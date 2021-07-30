Експорт українського морозива за 5 років збільшився у півтора рази

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За останні 5 років експорт українського морозива збільшився у півтора рази - з 4464,2 тонн у 2016 році до 6743,0 тонн у 2020 році.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби за підсумками зустрічі голови відомства Владислави Магалецької та президента Асоціації українських виробників "Морозиво і заморожені продукти" Ігоря Бартковського.

При цьому, за 4 місяці 2021-го експорт морозива збільшився на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 2300,9 тонн

"Сьогодні українське морозиво експортується в понад 50 країн світу. Найбільше реалізується продукту до Молдови, Китаю, Ізраїлю, Болгарії, Литви та Чехії. Разом з тим, до країн Євросоюзу в поточному році експортовано 1077,4 тонн, або 46,8% від загального обсягу експорту", - йдеться у повідомленні.

"Зростання експорту свідчить про високу якість української продукції, яка цінується як в Україні, так і за її межами.

Приємно, що майже половина українського експорту морозива приходиться на країни ЄС, із якими сьогодні інтенсифікується торгівля за багатьма торговельними позиціями", - сказала Владислава Магалецька.

Обсяги імпорту морозива в Україну коливаються в межах 101-1031 тонн. Основними країнами-імпортерами є Франція, Молдова, Італія, Румунія, Польща, Словенія, Литва і Латвія.

Економічна правда