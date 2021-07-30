Всі розділи
Укр / Рус

Економіка єврозони зросла на 2% після спаду протягом двох кварталів поспіль

П'ятниця, 30 липня 2021, 15:50
 
фото: ввс

Економіка єврозони зросла на 2% у другому кварталі цього року, що вивело регіон з рецесії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Нові дані свідчать про зростання в усіх окремих національних економіках єврозони.

Блок з 19 країн зазнав так званої рецесії подвійного падіння, коли економіка скоротилася в попередні два квартали.

Однак єврозона залишається на 3% нижче свого рівня до пандемії в кінці 2019 року.

В Італії та Іспанії, двох країнах, економіка яких сильно постраждала від пандемії, зростання наблизилося до 3%.

Ще сильніший стрибок відбувся в Австрії та Португалії, зокрема, остання повідомила, що її економіка зросла на 4,9%.

У двох найбільших економіках єврозони спостерігалося більш помірне зростання: 1,5% у Німеччині та 0,9% у Франції.

З початку 2020 року єврозона двічі зазнавала скорочення протягом двох кварталів поспіль, що визначається як технічна рецесія.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

економіка єврозона

powered by lun.ua
Матеріали за темою
МВФ може виділити країнам 650 мільярдів доларів до кінця серпня 9 липня 2021, 11:52
64% українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку – опитування 5 липня 2021, 13:45
Знищення біорізноманіття коштуватиме світу 2,7 трильйона доларів щороку 2 липня 2021, 09:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!