Укрзалізниця додає ще один рейс із Києва до аеропорту "Бориспіль"

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"Укрзалізниця", у зв'язку із зростанням попиту пасажирів на маршруті Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль" додає ще один рейс у цьому сполученні та збільшує місткість уже наявних рейсів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Тепер пасажирам буде доступний ще один рейс у вечірній час: о 22:01 поїзд відправлятиметься з Києва та прибуватиме до аеропорту "Бориспіль" о 22:42. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 23:04 та прибуватиме до Києва о 23:48.

Крім того, завдяки ущільненню графіка курсування ще на трьох рейсах у найбільш завантажені години буде курсувати здвоєний рейковий автобус Pesa, що дозволить збільшити кількість місць для пасажирів удвічі й перевозити 162 пасажири замість 81 за один рейс", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що раніше додали ще один рейковий автобус Pesa за цим напрямком, щоб задовольнити попит пасажирів.

Економічна правда