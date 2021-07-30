Італія відкривається для українських туристів, але з умовами

фото: cnn

Італія з 31 липня відкривається для українських туристів, але з умовою перебування в самоізоляції протягом п'яти днів після прибуття.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: п'ять днів самоізоляції після прибуття. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії", - зазначив міністр.

Відповідно до наказу МОЗ Італії від 29 липня щодо оновлених норм перетину кордону з Італією у зв’язку із пандемією COVID-19, Україну з 31 липня включено до переліку країн категорії D, що передбачає надання можливості відвідувати територію Італійської Республіки з будь-якою метою, в тому числі – туризму.

Разом з тим, бажаючим відвідати Італію слід врахувати такі основні обов’язкові вимоги: наявність довідки про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на COVID-19, який має бути зроблений, як мінімум, за 72 години до приїзду; заповнена онлайн форма санітарного контролю Passenger Locator Form, яка доступна за посиланням https://app.euplf.eu/; після прибуття до Італії громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого зробити повторний тест на COVID-19, який повинен підтвердити негативний результат.

Такі умови діятимуть до 31 серпня.

Як повідомлялося, в Європейському Союзі вже 14 країн відкрили кордони для всіх типів подорожей українців.

У більшість країн для в’їзду необхідне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест, підкреслили в МЗС.

У міністерстві звернули увагу, що конкретні умови в’їзду до кожної окремої країни можуть відрізнятися, і закликали перевіряти усі деталі, а також перелік затверджених в країні вакцин на інтерактивній карті.

Читайте також: Євровідпустка: хто ще планує пускати туристів з України та як потрапити у "закриті" країни.

Європейська правда