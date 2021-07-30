Українським портам хочуть знизити норму відрахувань до бюджету до 30%

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Мінінфраструктури ініціювало зниження виплат від Адміністрації морпортів та держстивідорів до державного бюджету до рівня 30% з 80% від прибутку після сплати всіх податків – зношеність інфраструктури сягнула 80%.

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков написав у Facebook за підсумками засідання Національної ради реформ.

Так, повідомив він, у найближчі 5 років на оновлення українських портів необхідно близько 17 млрд грн капітальних інвестицій. За словами міністра ступінь зношеності портової інфраструктури досягнув рекордних 80%.

"У той час коли портова інфраструктура країн ЄС та інших наших сусідів дотується державою, ми роками не тільки не підтримували, але й забирали у держбюджет кошти, які мали б спрямовуватися на підтримку та розвиток інфраструктури", – написав Кубраком.

Внаслідок цього відомство ініціювало зміну дивідендної політики, аби знизити обов'язкові відрахування прибутку АМПУ та держстивідорів після сплати всіх податків в держбюджет з рівня 80% до 30%.

"Такі зміни дозволять більше ніж на половину покрити потребу в капітальних інвестиціях, що дасть поштовх для розвитку міжнародної торгівлі та економіки в цілому", – зазначив Кубраков.

Крім того, додав він, до кінця року буде завершена передача в концесію ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" та ДП "Херсонський морський торговий порт". Реалізація угоди, зі слів міністра, ускладнена бюрократичними процедурами.

Кубраков зазначив, що для збільшення інвестицій у портову галузь необхідні зміни в орендне законодавство щодо продовження термінів оренди для наявних портових операторів з метою додаткового інвестування. Через недосконалість законодавства відомо про недоотримання близько 100 млн доларів інвестицій в портову галузь, заявив посадовець.

Економічна правда