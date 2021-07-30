Україна імпортуватиме вугілля за потреби – міністр

Герман Галущенко міністерство енергетики

Україна нарощуватиме запаси вугілля за рахунок власного видобування, але за потреби паливо буде імпортуватися.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час поїздки до Чорнобильської зони, передає "Укрінформ".

"Ми бачимо ті запаси, які є. Бачимо, як треба наростити. Максимально - за рахунок власного видобування. Все, що не зможемо дотягнути власним видобуванням, будемо імпортувати", - сказав Галущенко.

За його словами, обсяги імпорту будуть залежати від балансу власного видобування вугілля. Країни, з яких можливий імпорт - Польща, Південно-Африканська Республіка, Казахстан.

Міністр наголосив, що пріоритетним є накопичення запасів вугілля на складах теплоелектростанцій за рахунок власних ресурсів.

Крім того, Галущенко повідомив, що наразі проговорюються обсяги нового графіка накопичення вугілля.

Нагадуємо:

За даними НЕК "Укренерго", за останні 10 днів поставки вугілля на ТЕС становили 51,2 тис. тонн, тоді як витрата — 65,4 тис. тонн

Станом на 26 липня на складах ТЕС знаходиться 954 тис. тонн, що на 25,6% менше, ніж станом на 1 липня (1 283 тис. тонн). Крім цього, відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 21% менше, ніж має бути на 26 липня.

При цьому обсяг антрацитового вугілля на складах ТЕС із 1 липня зріс на 2,5% до 245 тис. тонн, а газового – навпаки зменшився на 32,1%, до 709 тис. тонн.

Запаси вугілля на ТЕЦ (теплоелектроцентралі) станом на 26 липня накопичено 183 тис. тонн, що на 26,2% більше, ніж на 1 липня цього року (145 тис. тонн).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що для стабільного проходження опалювального сезону 2021/2022 років Україні необхідно не менше 2 млн тонн вугілля.

Крім того, за даними Міністерства енергетики, країні також потрібно накопичити до осінньо-зимового періоду щонайменше 17 млрд кубометрів газу.