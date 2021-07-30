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Україна продовжить діалог з ЄС щодо отримання другого траншу макрофіну

П'ятниця, 30 липня 2021, 09:25
 
фото з відкритих джерел

Україна продовжить діалог з Європейським Союзом щодо отримання другого траншу макрофінансової допомоги у вересні.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко домовився з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом під час телефонної розмови, повідомили у пресслужбі Мінфіну.

Зазначається, що Марченко та Домбровскіс обговорили прогрес у виконанні поточних домовленостей, які є умовою отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС.

"Ви є одним із найвпливовіших друзів нашої країни. Дякуємо за те, що включаєте Україну до порядку денного Європейського Союзу і допомагаєте у втіленні всіх необхідних реформ. Вчора президент України Володимир Зеленський мав конструктивну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. І ми сподіваємось на продовження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом вже найближчим часом", - сказав Марченко.

Раніше в Єврокомісії підтвердили, що другий транш макрофінансової допомоги буде наданий Україні відразу після того, як у країні будуть виконані кроки зі зміцнення верховенства закону та реформування судової системи.

Нагадаємо, 14 липня Верховна рада прийняла законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя №5068 з усіма критично важливими правками, в тому числі з ключовим голосом незалежних міжнародних експертів в Етичній раді.

Днем раніше Рада підтримала законопроєкт №3711-д з пропозиціями президента України про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, залишивши ключовий голос у Конкурсній комісії до ВККС за міжнародними експертами.

Європейська правда

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фінанси ЄС Мінфін

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