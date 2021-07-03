З Iндустрiалбанку звільнили першого заступника голови правління

Наглядова рада Iндустрiалбанку звільнила Вiталiя Романчукевича з посади члена правління, першого заступника голови правління.

Про це банк повідомляє у системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР, передає finclub.

"Відповідне рішення схвалене наглядовою радою 2 липня у зв'язку з поданням заяви паном Романчукевичем про звільнення за угодою сторін. Згідно з рішенням контракт з ним припинено", - йдеться у повідомленні.

Вiталiй Романчукевич перебував на посаді першого заступника голови правління з 12 лютого 2018 року. Замість нього наразі нікого не призначено.

Нагадуємо:

1 червня Індустріалбанк змінив склад правління. Зокрема припинила повноваження члена правління Володимира Булгакова та призначила нового заступника голови банку Івана Кожуру строком на 1 рік.

У січні Iндустрiалбанк призначив головою банку Михайла Довбенка після погодження його кандидатури Національним банком.