"Світова криза на порозі?": коли очікують падіння українські фінансисти

Світові кризи мають певну циклічність, але передбачити точно, коли станеться наступна, схоже, ніхто не може. Якби на Землі жила така людина то, напевно, вона була б однією із найбагатших у світі.

Втім, є певні індикатори-маркери, які можуть опосередковано вказувати на наближення кризи. Наприклад, у фільмі де показано як розпочиналась іпотечна криза 2008 року "Гра на пониження", один із головних героїв, керівник хедж-фонду Scion Capital Майкл Бьюррі, побачив перші її ознаки у збільшенні спекуляцій з фінансовими інструментами базовим активом яких виступала нерухомість.

Індикатори є різні і навіть їх 100-відсоткове співпадіння, може бути лише простою випадковістю. Тому про наближення кризи, часто, можна лише здогадуватися.

"Економічна правда" поцікавилась в українських фінансистів та бізнесменів про те, коли вони очікують наступну світову кризу і як вони самі до неї готуються. Відповідають генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, засновник UNIT.City Василь Хмельницький та президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.