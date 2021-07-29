Туреччина надала українським перевізникам 6000 додаткових дозволів
Україна і Туреччина після робочих консультацій на рівні профільних структур домовилися про обмін дозволами на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень.
Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі Мінінфраструктури.
Україна отримала додаткові дозволи на вантажні перевезення таких видів: 3000 для порожнього в’їзду автомобілів, 1000 для перевезення до/з третіх країн і 2000 для двосторонніх перевезень.
"Вже до кінця поточного тижня дозволи передадуть до посольства України у Турецькій Республіці, а вже у серпні дозволи будуть в Україні для оформлення українським перевізникам. Також зараз активно працюємо над тим, щоб збільшити кількість міжнародних додаткових дозволів за ключовими напрямами", – сказав міністр Олександр Кубраков.
Відповідно до інформації Державної служби України з безпеки на транспорті, станом на липень квота дозволів для порожнього в’їзду та перевезення до/з третіх країн була повністю вичерпана українськими перевізниками.
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