Суд наклав арешт на незаконно приватизовану нерухомість вартістю 5 мільярдів

пресслужба сбу

Печерський районний суд м. Києва за матеріалами Служби безпеки наклав арешт на 45 комплексів орієнтовною вартістю 5 млрд грн, що були незаконно виведені із державної власності торік.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що 29 липня СБУ, ДБР та Офіс Генпрокурора провели нову серію обшуків, щоб отримати нові докази протиправної діяльності зловмисників. Вони відбулися у приміщеннях ПрАТ "Укрпрофтур", ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та Федерації професійних спілок України.

У ході обшуків вилучено велику кількість документів, які мають важливе значення для досудового розслідування. За версією слідства, за цією схемою відчуження державного майна занижувалась ринкова вартість об’єкта в десятки разів, після чого покупцем здійснювалась мінімальна офіційна оплати без погодження з Фондом держмайна.

Потенційна сума неправомірної вигоди, яку отримували службові особи цих товариств, становить близько 50% за об’єкт від його реальної вартості. При цьому реалізація майна здійснювалася родичам або особам з якими досягнуто попередньої згоди, зазначають в СБУ.

Задокументовано незаконне виведення із держвласності санаторію "Жовтень" у Конча-Заспі, курортні санаторії в Одесі та області, понад 15 санаторних об’єктів у курортному місті Очаків на Миколаївщині, будинок у місті-курорті Моршин тощо.

Наразі кібердепартамент СБУ спільно з Офісом Генерального прокурора та ДБР здійснюють досудове розслідування за даними фактами одразу за 3 статтями Кримінального кодексу: зловживання владою або службовим становищем; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; службова недбалість.

Економічна правда