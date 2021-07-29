Голова Оператора ГТС: У нас ще є шанси боротися в Вашингтоні проти "Північного потоку-2"

Фото: Facebook Сергія Макогона

Директор Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що боротьба України з російським газопроводом "Північний потік-2" продовжуватиметься попри домовленість Берліна і Вашингтона, найбільшим союзником України зараз є Конгрес США.

Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

Макогон зазначив, що під спільною заявою Міністерства закордонних справ ФРН та Держдепу США немає жодних підписів, тому вона є скоріше декларацією, ніж угодою.

"Наскільки я розумію, було окреслено напрямки майбутньої співпраці, майбутніх перемовин щодо продовження транзиту та щодо запуску Північного потоку-2. Тому я вважаю, що у нас ще є дуже великі шанси боротися за збереження транзиту і проти Північного потоку-2", - вважає він.

Макогон додав, що після добудови газопроводу його ще потрібно сертифікувати.

"А сертифікація вимагає виконання дуже жорстких норм європейського енергетичного законодавства, Третього енергетичного пакету, який передбачає насамперед вільний доступ інших сторін до цього газогону.

Він також передбачає додаткові обмеження для компанії-оператора цього газогону, тому ми будемо спостерігати за сертифікацією, і не тільки ми. Є підтримка з боку Польщі, Європейської комісії, яка теж завжди виступала проти будівництва цього газопроводу", - додав він.

На думку Макогона, хоч адміністрація США і вважає, що немає сенсу боротися з газопроводом, будівництво якого завершено на понад 90%, Конгрес продовжує виступати проти проєкту.

"Ми наразі дуже активно співпрацюємо з іншими стейкхолдерами у Сполучених Штатах Америки для того, щоби довести, що запуск цього газогону створює дуже значні геополітичні ризики як для України, так і для Європи в цілому.

Я вважаю, що у нас ще є шанси боротися в Вашингтоні проти цього газогону. Наразі Конгрес є найбільшим союзником", - сказав Макогон.

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Нагадаємо:

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

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