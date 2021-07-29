За рік обіг у касах банків майже подвоївся – НБУ

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За першу половину 2021 року обсяг надходжень готівки до кас банків становив 1,15 трлн грн - це в 1,9 раза більше за дані першої половини торік.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.

Обсяг видачі готівки із кас банків становив 1,17 трлн грн – в 1,5 раза більше, ніж за перше півріччя 2020 року.

Переважно банки видавали готівку за операціями клієнтів з використанням платіжних карток (74,6% всіх операцій видачі), придбання іноземної валюти у клієнтів становило 8,3%.

Щодо надходжень готівки, переважно це були операції клієнтів з використанням платіжних карток (34%) та торговельна виручка (32,2%).

Нагадуємо:

У 2020 році обсяг надходжень готівки до кас банків становив 2,12 трлн грн - це на 7,2% менше, ніж у 2019 році.

Економічна правда