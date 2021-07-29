Винайняти квартиру в Києві за допомогою відео рум-туру та без комісії

ілюстрація: лун

На перегляд можна записатися через Telegram.

Розробники київського iOS-додатку оренди житла bird запустили новий розділу bird select. У ньому можна підшукати класну, спеціально відібрану квартиру, без бабусиного ремонту і яскравих шпалер, подивитися відео рум-тур, і якщо він сподобався — записатися на перегляд через Telegram. І найважливіше: орендуючи це житло, клієнт не платить комісію ріелтору.

Як прийшли до створення?

Автори bird select визначили три основні проблеми майбутнього квартиронаймача:

Продзвонювання оголошень. На ринку багато неактуальних варіантів та фейків, квартири за ними вже здано в оренду або їх узагалі не існує.

На ринку багато неактуальних варіантів та фейків, квартири за ними вже здано в оренду або їх узагалі не існує. Запис на перегляд квартири. Мало кому подобається дзвонити для запису на перегляд: здебільшого звикли писати в месенджерах. А виїзд на зайвий перегляд — це ще й трудомістка дія, на яку в користувача, ріелтора та власника квартири йде багато часу і сил.

Мало кому подобається дзвонити для запису на перегляд: здебільшого звикли писати в месенджерах. А виїзд на зайвий перегляд — це ще й трудомістка дія, на яку в користувача, ріелтора та власника квартири йде багато часу і сил. Комісія ріелтору під час оплати. Прикро віддавати 50% місячної вартості орендованого житла.

Команда проєкту взяла на себе непросте завдання — вирішити усі три проблеми клієнта.

Як це працює?

Процес оренди квартири в додатку відбувається так: сподобалася квартира — подивився відео рум-тур — записався на перегляд на зручний час через Telegram, щоб фінально оцінити вживу — орендував.

На відео можна подивитися процес у деталях:

Кожна квартира для розділу відбирається вручну й перевіряється. Обов'язкові вимоги: новий ЖК і свіжий сучасний ремонт. До розділу не потрапляють квартири у старих будинках, з дивними кольоровими шпалерами в спальні, із застарілими кухнями й диванами з 2000-х. Оголошення в bird select завжди актуальні. Нині в розділі близько 15 квартир, і їхня кількість постійно зростає.

"Відео-рум тур — головна фішка програми. І моя гордість! — розповідає Арсеній Фещенко, фаундер і дизайнер bird. — Він знятий одним дублем, у відмінній якості і у вертикальному форматі, схожому на сторіз в інстаграмі. Рум-тур повністю "занурює" в атмосферу квартири, дозволяє пройтися нею віртуально. Якщо вам не вистачає онлайн-огляду й ви хочете побачити квартиру наживо, то достатньо лише натиснути на кнопку "Запис на перегляд". Через bird-менеджера в Telegram можна відразу ж уточнити зручний час перегляду квартири".

Одна з найважливіших особливостей select-квартир — усі вони здаються без комісії для квартиронаймача. Автори bird вважають що саме такі квартири в майбутньому будуть мати максимальний попит. Це вигідно і для ріелторів, що представляють інтереси власників житла, адже за умови виставлення квартири без комісії час, за який вона буде здана, істотно скорочується.

Що таке bird?

bird — додаток для iPhone, який допомагає знайти квартиру в Києві за допомогою 3D-карти, а також розпізнає фейкові оголошення й попереджає про них користувача.