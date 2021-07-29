ЄС створить квантову систему захищеного зв’язку

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Країни Євросоюзу приєдналася до Декларації EuroQCI, яка передбачає участь у розвитку нової квантової комунікаційної системи, що має запрацювати вже до 2027 року.

Про це повідомляється на сайті Європейської Комісії.

"Ірландія підписала Декларацію EuroQCI. Це означає, що всі 27 країн-членів ЄС зобов’язалися працювати разом, поряд із Європейською Комісією та Європейським космічним агентством (ESA), над розбудовою EuroQCI — захищеної квантової комунікаційної інфраструктури, яка поєднає весь ЄС. EuroQCI буде частиною захищеної системи зв’язку космічного базування, створення якої наразі планує Єврокомісія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що високопродуктивна та захищена комунікаційна мережа має важливе значення для повсякденної роботи європейського бізнесу, освітніх закладів та урядових інституцій, для обміну інформацією та швидкої адаптації в умовах кризи.

Єврокомісія наразі планує створення супутникової захищеної системи зв’язку, яка забезпечить високошвидкісний широкосмуговий доступ до комунікаційних послуг на всій території Європи.

Частиною цього проєкту є створення EuroQCI, яка має забезпечити захист чутливих ліній комунікації та баз даних, та сприяти захисту критичної інфраструктури.

Такий захист дотягатиметься за рахунок систем інтегрованої квантової криптографії, які будуть інтегровані у звичайну комунікаційну інфраструктуру, що надасть їй додаткові засоби безпеки на основі квантової фізики, наприклад, за рахунок запровадження квантових ключів для декодування інформації.

За задумом, такий підхід має захистити лінії комунікацій між урядовими установами, муніципальними органами та посольствами, а також між важливими соціальними структурами, такими як лікувальні заклади або енергетичні мережі.

Нова квантова система EuroQCI має вийти на повну функціональність до 2027 року.

Економічна правда