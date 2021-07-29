15 посадовців Укрзалізниці постануть перед судом через розкрадання

Перед судом постануть 15 посадовців, викритих СБУ на розкраданні десятків мільйонів гривень Укрзалізниці.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами СБУ завершено досудове розслідування щодо викритої влітку 2020 року схеми заволодіння майже 60 млн грн АТ "Укрзалізниця". Обвинувальний акт щодо організаторів та учасників оборудки скерований до суду.

Як повідомляється, серед них: колишній виконувач обов’язків голови правління підприємства, 100% акцій якого внесено до статутного капіталу АТ "Укрзалізниця", колишні і теперішні керівники структурних підрозділів держустанови, начальники моторвагонних депо регіональних філій.

ФІгурантів справи звинувачують за такими статтями Кримінального кодексу України:

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, службове підроблення, вчинене у складі організованої групи, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців, вчинене організованою групою.

У СБУ нагадали, що у серпні минулого року Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів АТ "Укрзалізниця".

Встановлено, що чиновники держпідприємства налагодили постачання і встановлення на тепловози неякісних вживаних запасних частин. До протиправної діяльності вони залучили афілійовані комерційні структур, які постачали продукцію під виглядом нової.

Встановлено факти залучення до ремонту і модернізації дизельних двигунів рухомого складу фірм, які зареєстровані на підставних осіб, і не мають власних виробничих потужностей та кваліфікованого персоналу.

Економічна правда