Електронні аукціони за 5 років заощадили бюджету 190 мільярдів на закупівлях

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Проведення тендерів через систему Prozorro стало обов’язковим для всіх держзамовників з 2016 року, відтоді вони змогли заощадити 190 млрд грн бюджетних коштів завдяки конкуренції бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

За 5 років у системі Prozorro пройшло понад 2 млн конкурентних закупівель, на яких державні та комунальні органи та підприємства зекономили 190 млрд грн від суми, яку вони планували витратити на закупівлях.

У середньому завдяки закупівлі в Prozorro на 1 млн грн замовники економлять 80-100 тисяч грн. Торік на аукціонах заощадили 56 млрд грн. Як зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це майже вдвічі більше, ніж було щороку до того.

Перший віцепрем'єр — міністр економіки Олексій Любченко зазначив, що понад 90% учасників, що змагалися на аукціонах Prozorro – це представники малого та середнього бізнесу.

Він додав, що сподівається на збільшення конкуренції майданчиків, які є складовою екосистеми Prozorro. Також зазначається, що з 2022 року будуть повністю ліквідовані тендерні комітети на користь роботи через уповноважених осіб.

Економічна правда