UBTA: Позиція бізнесу щодо законопроєкту "Про державний екологічний контроль" вкотре не врахована

Український бізнес вкотре звертається до влади щодо законопроєкту "Про державний екологічний контроль" № 3091. Попри численні звернення з боку українських бізнес асоціацій та підприємств стосовно протиріч та неузгодженості Закону, проєкт було винесено на розгляд у Верховній Раді на повторне перше читання і прийнято за основу 15 липня 2021 року.

Ідея даного проєкту, скоріш за все, мала на меті поновити українське законодавство у сфері екології згідно сучасних викликів та запровадити європейські підходи державного контролю за станом довкілля.

Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) підтримує ініціативи Уряду стосовно імплементації норм та напрацювань ЕС у сфері екології. Природні катаклізми, з якими стикнувся бізнес у всьому світі, перестали носити виключно локальний характер й стали глобальним завданням людства. Законотворчі документи мають відображати нові стандарти, правила та норми.

Однак, законопроєкт №3091 містить низку суттєвих недоліків. З самого початку авторами було обрано юридично некоректну концепцію акту, який "не вписується" в існуючу ієрархію законодавчих актів.

Зокрема, у сфері державного контролю господарської діяльності вже існує базовий нормативний-правовий акт — Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Серед провокативних норм, що проєкт містить, Асоціація виділяє:

- проведення заходу державного екологічного контролю без участі керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої особи, якщо вони не з’явилися протягом 4 годин;

- зупинення органом екоконтролю перевірки на невизначений час для витребування документів від суб’єкта господарювання;

- запровадження нової форми екологічного контролю – рейдових перевірок (у тому числі в нічний час), яка не визначена жодним нормативно-правовим актом;

- можливість зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг на підставі припису органу екоконтролю;

- встановлення завищених штрафів за недопуск на підприємство (1,5 млн грн) поряд із значно нижчими штрафами за порушення норм природоохоронного законодавства (140 — 280 тис. грн).

Крім того, Проєкт Закону "Про державний екологічний контроль", не лише не відповідає базовому нормативному акту у сфері контролю господарської діяльності, а й грубо суперечить йому. Також, даний законопроєкт містить ряд норм, які створюють підстави для корупційних зловживань і суттєво погіршують умови ведення бізнесу в Україні.

"Ми підтримуємо прагнення реформувати систему екологічного контролю і нагляду в Україні, але всі реформи повинні відбуватись відповідно до правових норм і цивілізованих підходів. Однак, законопроєкт №3091 у тому вигляді якому він є, несе загрозу для вітчизняних підприємців. Новостворена екологічна інспекція не має стати силовим органом для тиску на бізнес", — коментує Дмитро Лось, голова Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA).

У зв’язку з цим, UBTA звернулась у листі до Бондаренко Олега, Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики і природокористування, з проханням відхилити даний законопроєкт та розробити новий, концептуально юридично коректний нормативний акт.